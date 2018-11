Ecco le reazioni dei fan a Neon Genesis Evangelion su Netflix

Andiamo a scoprire quali sono state le prime risposte che il pubblico di internet ha riservato alla notizia che la storica serie anime Neon Genesis Evangelion arriverà la prossima primavera su Netflix. Tra la goliardia e la gratitudine, si tratta senza dubbio di un grande evento.

Nonostante sia una notizia di poche ore fa, l'annuncio da parte di Netflix del fatto che una serie del calibro di Neon Genesis Evangelion arriverà sulla propria piattaforma nella primavera del 2019 ha ricevuto un eco assolutamente straordinaria. Del resto, il capolavoro di Hideaki Anno del 1995 è una vera e propria pietra miliare dell'animazione, rimasta a lungo inaccessibile per via delle difficoltà legate ai diritti di trasmissione.

Come abbiamo già avuto modo di chiarire, oltre ai ventisei episodi della serie originale, gli appassionati potranno visionare anche il film riassuntivo Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth e quello che conclude gli avvenimenti della serie, The End of Evangelion. Ma l'accadimento darà anche l'occasione ad un'intera nuova generazione di spettatori di aspettare l'epopea di Shinji Ikari.

E gli utenti di Twitter (come potete vedere voi stessi dai post riportati in calce alla notizia) non hanno tardato a far sentire la loro opinione su questa novità tanto importante, con tanta ironia (riferita soprattutto alla sconfinata sotto-cultura che è nata dalle costole della serie) e una buona dose di gratitudine per Netflix, che renderà finalmente facile il recupero e la scoperta di un'opera tanto importante per molti.

Netflix descrive Neon Genesis Evangelion come segue:

"A.D. 2015. Tokyo 3 è sotto attacco da delle potentissime creature conosciute come Angeli. Il protagonista, Shinji Ikari, è stato scelto per pilotare l'arma definitiva dell'umanità, l'Evangelion, l'unico modo che ha la razza umana per contrastare gli Angeli. La battaglia per il destino dell'umanità inizia ora. Che cosa sono esattamente gli Angeli? Quale destino attende il giovane protagonista e l'umanità intera?"

Voi come avete reagito alla notizia? Siete felici del fatto che sarà presto disponibile su Netflix? La rivedrete in attesa del lungometraggio finale della nuova tetralogia cinematografica?