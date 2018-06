Ecco la sensuale Poison Ivy realizzata da Masashi Kudo in perfetto stile Bleach!

Cosa hanno in comune gli eroi e i villain della DC Comics con il manga di Tite Kubo Bleach? Niente direte voi, a meno che qualcuno come Masashi Kudo, noto character design che ha lavorato anche all'anime di Bleach, non riduca le distanze tra le due proprietà. Kudo lo ha fatto, e ha realizzato una Poison Ivy in perfetto stile Tite Kubo.

Masashi Kudo ha lavorato come character design nello Studio Pierrot durante il periodo in cui negli studi veniva prodotto l'adattamento animato di Bleach. L'artista è rimasto molto affezionato all'opera e, nel corso degli anni, ha rielaborato alcuni personaggi appartenenti ad altri famosi franchise (come la DC Comics) per renderli omogenei allo stile della serie anime che ha contribuito a realizzare.

In passato, infatti, Kudo ha condiviso online un disegno che ritraeva una Harley Quinn adattata allo stile di Tite Kubo, e ora ha deciso di fare la stessa cosa con un altro personaggio della DC molto vicino alla popolare villain: Poison Ivy.

Il design di Poison Ivy, che potete trovare in calce alla notizia insieme a quello di Harley Quinn, è davvero sensuale, ed enfatizza la natura seducente e mortale del personaggio appartenente al mondo di Batman.

Che dire, Bleach potrà essere terminato - anche se Kubo ha stuzzicato i fan su un possibile sequel - ma i fan raccolti nel corso degli anni, compresi coloro che hanno lavorato alla sua realizzazione (anime e manga) sono più in forma che mai, e sempre pronti a creare nuove opere in pieno stile Bleach.