Ecco un set di illustrazioni da Masashi Kudo, il character designer di Bleach

In questi giorni Masashi Kudo, famoso per essersi occupato del character design dell'adattamento animato di Bleach, ha pubblicato la sua seconda raccolta di sketch. Tra le moltissime illustrazioni ci sono numerosi personaggi dell'opera di Kubo, oltre a personaggi provenienti da altre opere come Golden Kamui e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Bleach è sicuramente tra i manga più importanti di questi anni duemila, e anche la trasposizione animata non ha mancato di intrattenere gli appassionati, riuscendo a crearsi una nicchia di fan fedeli che continua a portare avanti la fama dell'opera creata da Tite Kubo. Uno dei maggiori responsabili del risultato che l'adattamento è riuscito a raggiungere è senza dubbio Masashi Kudo, e cioè colui che si è occupato del character design e dell'animazione della suddetta serie.

In questi giorni Kudo è salito alla ribalta però per la pubblicazione del secondo volume che raccoglie alcune delle sue illustrazioni a colori, intitolato "Masashi Kudo SketchBook 2". Si tratta sicuramente di un oggetto prezioso per tutti coloro che vogliono conoscere il lavoro di questo veterano dell'industria più da vicino, ma esso riveste un valore ancora più particolare per i fan di Bleach.

Infatti il suo nome è ovviamente legato principalmente a tale saga, e le illustrazioni lo dimostrano: tra i tanti lavori raccolti nel volume spiccano chiaramente quelli che ritraggono i personaggi creati da Tite Kudo, da Kenpachi Zaraki a Orihime Inoue, fino ad arrivare al protagonista assoluto, Ichigo Kurosaki.

Accanto a quelli che sono i tratti che lo hanno rivelato al grande pubblico l'artista ha giustapposto altre opere, che rispecchiano quelle che sono le sue passioni e i suoi interessi per quanto riguarda l'animazione contemporanea e non: si possono notare infatti sia illustrazioni dedicate sia a Golden Kamui che a Batman Ninja, fino ad arrivare al recente e fortunatissimo Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Insomma, che ne pensate delle illustrazioni di Masashi Kudo? Vi piacciono di più quelle del suo progetto maggiormente noto o quelle che fanno sfoggio delle sue doti in altri stili di disegno e omaggiano serie molto diverse tra loro? Date un'occhiata alle immagini riportate in calce nei post Twitter di @artbooksNat e fatecelo sapere!