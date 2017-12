Ecco lo sketch di fine anno de L'Attacco dei Giganti con protagonista Levi Ackerman

Ormai sono rimasti solo pochi giorni prima dell'inizio del nuovo anno, e sembra che L'Attacco dei Giganti si stia preparando per l'arrivo del 2018. Il 2017 è stato un anno molto atteso per la serie, e il 2018 continuerà questa tendenza. Per festeggiare, il creatore del manga ha condiviso con i fan uno sketch di

Su Twitter, i fan de L'Attacco dei Giganti hanno iniziato a far circolare un recente sketch di Levi che Hajime Isayama ha disegnato per ​​una rivista speciale di fine anno. Il disegno, che potete trovare comodamente in calce alla notizia, mostra quanto l'artista sia migliorato da quando ha introdotto il personaggio.

Lo schizzo in bianco e nero si concentra su Levi con un'inquadratura dall'alto mentre il temuto soldato guarda in su, armato fino ai denti. Naturalmente, Levi non sarebbe completo senza la sua scontrosità da marchio di fabbrica. Il soldato sarebbe molto inespressivo se non fosse per le sue sopracciglia corrugate, ma vivere in un mondo apocalittico pieno di Giganti può fare questo e altro ad un uomo.

Di recente, Levi è scomparso da L'Attacco dei Giganti, ma è solo una questione di tempo prima che il leader dell'Armata Ricognitiva faccia ritorno. Il manga è attualmente al culmine di un importante cambiamento grazie ad una sorprendente infiltrazione, mentre la terza stagione arriverà l'anno prossimo.

Grazie a questo sketch, focalizzato su Levi, i fan de L'Attacco dei Giganti possono aspettarsi il ritorno del soldato nel 2018.