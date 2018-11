Ecco la splendida cover ufficiale del volume 91 di ONE PIECE

In queste ore è apparsa su internet la copertina ufficiale del prossimo volume del capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE. Andiamo quindi a vedere come si presenterà il volume 91 una volta arrivato sugli scaffali.

Mentre le anticipazioni del prossimo capitolo hanno già scosso la community, gli appassionati hanno avuto modo di visionare quella che sarà la copertina del prossimo volume di ONE PIECE che arriverà in fumetteria. Si tratta del novantunesimo volumetto che raccoglie i capitoli settimanali del capolavoro di Eiichiro Oda, e si intitolerà "Avventura nel Pese dei Samurai". Shueisha lo immetterà nel mercato il prossimo 4 dicembre, sia nei negozi che tra i rivenditori online.

Il volume in questione raccoglierà i capitoli che vanno dal numero 901 al 910, e sarà il primo in assoluto che coprirà una parte dell'avventura di Rufy e compagni nel paese di Wano. La casa editrice giapponese ha quindi pubblicato in rete la copertina, che ritrae tutta la ciurma di Cappello di Paglia nelle loro vesti in questa specifica saga: tra vestiti tipici dei samurai, capigliature adatte all'occasione e spade a volontà, si tratta di una delle migliori cover mai realizzate da Oda per la sua opera. Da notare che in primo piano possiamo riconoscere una delle nuove arrivate, la giovane O-Tama, una bambina che rivestirà un ruolo fondamentale per l'avventura che sta per cominciare.

ONE PIECE è un manga opera di Eiichiro Oda, pubblicato sullo Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1997. La serie ha da molto sorpassato i 900 capitoli, e vanta anche un adattamento anime di 863. In Italia la prima è pubblicata da Star Comics, mentre la serie animata viene trasmessa dalle resti Mediaset.