Ecco lo spot rilasciato da Netflix Japan per pubblicizzare il suo catalogo anime

In questi giorni, Netflix si sta concentrando molto nel campo dell'animazione giapponese. Infatti, non solo ha confermato che una parte considerevole del suo budget annuale andrà negli anime nel 2018, ma ora, la piattaforma streaming ha cominciato a pubblicizzare i suoi interessi otaku nel mondo.

Dopotutto, il sito ha rivelato la sua ultima pubblicità, e lo spot Netflix è piuttosto da anime addicted. Come potete vedere in apertura della news, Netflix Japan ha pubblicato un nuovo annuncio su Youtube. Lo spot è dedicato a tutti i progetti anime presenti e in produzione, e Netflix ha trovato un modo super intelligente per pubblicizzare questo suo catalogo in continua crescita.

Il trailer inizia con varie scene di anime, ma alla fine il rullo ingrandisce gli occhi dei personaggi. Netflix mostra un collage fluido di "anime eyes" al pubblico e ne promuove i titoli allo stesso tempo. Dopotutto, è difficile scambiare lo stile unico di ogni paio di occhi, e ogni coppia selezionata è facile da individuare per i fan. I personaggi de L'Attacco dei Giganti, Devilman Crybaby e molti altri sono stati evidenziati nel nuovo trailer.

In Giappone, Inoltre, Netflix ha portato lo spot a un ulteriore passo avanti verso i pendolari. La piattaforma streaming ha dato il via a una campagna promozionale presso la stazione di Shinjuku con un cartellone pubblicitario ad alta tecnologia. L'annuncio mostra 280 occhi anime per promuovere tutto il catalogo di Netflix, e la compagnia guadagnerà sicuramente nuovi fan con il suo display accattivante.

Ovviamente, Netflix non è stato segretissimo riguardo al suo desiderio di attrarre appassionati di anime in tutto il mondo. L'anno scorso, la società ha confermato il suo budget di 8 miliardi di dollari per il 2018, supervisionando l'uscita di 30 progetti anime originali. Titoli come Devilman Crybaby hanno già ricevuto lodi dal fandom degli anime, e Violet Evergarden sta mantenendo alte le aspettative.

Altri titoli come Saint Seiya riceveranno la loro serie originale Netflix quest'anno.