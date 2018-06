Ecco lo straordinario mash-up tra L'Attacco dei Giganti, Naruto, ONE PIECE e Bleach

L'Attacco dei Giganti è uno dei manga e delle serie anime più amate degli ultimi anni. La sua popolarità è ormai divenuta pari a quella di altri importanti titoli come Naruto e ONE PIECE, e la serie creata da Hajime Isayama è spesso soggetta a straordinarie fan art, come l'ultima apparsa su Reddit in questi giorni.

Come potete vedere in calce alla notizia, la fan art mostra il Gigante Colossale de L'Attacco dei Giganti mentre affronta due avversari del tutto avulsi (estranei) alla serie. I due personaggi, immediatamente riconoscibili, sono Rufy e Naruto.

L'imponenza di uno dei 9 Giganti sembra non spaventare affatto i due eroi, impegnati in un vero e proprio team- up per abbattere l'avversario. Come visibile, infatti, Naruto utilizza varie copie di se stesso per realizzare un enorme Rasengan, tecnica che verrà poi scagliata da Rufy in Gear Third mentre ricopre l'enorme braccio interessato all'attacco con l'Ambizione dell'Armatura.

Certo, Il Rasengan non può tagliare il collo del Gigante Colossale e uccidere il suo erede, ma sicuramente creerà danni considerevoli al gigantesco essere. Inoltre, se si presta la dovuta attenzione, sullo sfondo appare la mastodontica figura di un Menos Grande di Bleach, forse in arrivo per aiutare l'enorme "collega". Resta solo da chiedersi chi, nelle intenzioni dell'autore del disegno, si trovi all'interno del Gigante: Berthold o Armin?

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti arriverà il 22 Luglio sugli schermi giapponesi.