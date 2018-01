Ecco lo straordinario trailer mash-up fra Dragon Ball Super e Avengers: Infinity War

Il 2018 è qui, e gli appassionati di fumetti sanno cosa significa. In pochi mesi,arriverà nei cinema, e il suo trailer di debutto ha già farà battere i cuori dei netizen. Ora, un otaku ha combinato il trailer con Dragon Ball Super , in un mash-up a dir poco perfetto; seriamente, dovete dargli davvero un'occhiata!

Ne sconsigliamo la visione a chi segue l'anime in lingua italiana.

Il video, che potete trovare in apertura della news, è stato caricato poco prima di Natale e "ruba" l'audio dall'ultimo trailer del film corale Marvel. Il mash-up inizia con vari frame dei Guerrieri Z mentre il monologo di Nick Fury va avanti. Poco dopo i fan apprendono che la squadra di Goku era riunita per una ragione specifica.

Piuttosto che Thanos, gli eroi di "Dragon Ball Z: Infinity War" devono fare i conti con un altro criminale divino: Goku Black. Quest'ultimo, sostituisce il Matto Titano e si vede mentre distrugge la timeline di Trunks del futuro. Il video non rende esattamente omaggio agli eroi di Dragon Ball Z, ma riporta la maggior parte dei migliori combattenti della serie... tranne Yamcha.

Questo fan-trailer non è il primo a legare insieme Dragon Ball Super e Avengers ma il suo montaggio lo rende uno dei migliori. Le scene dell'anime, infatti, si abbinano perfettamente alle voci fuoricampo del trailer originale. Ci sono dozzine di modifiche intelligenti nel video, ma è difficile battere il modo in cui è stato gestito T'Challa. Quando il re del Wakanda dà l'ordine di evacuazione, è Beerus che appare al posto dell'eroe, e quando dice di "dare a quest'uomo il suo scudo" il genio dell'autore del video viene fuori in tutto il suo splendore, sostituendo Cap con Gohan e lo scudo con Piccolo.