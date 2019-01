Ecco Terry di Dragon Quest VI disegnato dall'autore di Dragon Ball Akira Toriyama

Continuando la rassegna che stiamo portando avanti del progetto ideato dal Dragon Ball Official Site e intitolato "Quasi tutte le opere di Akira Toriyama". Oggi vi proponiamo un character design che il sensei ha realizzato per il personaggio di Terry, appartenente al titolo videoludico Dragon Quest VI: Nel Regno dei Sogni.

Sappiamo bene che, nel mondo dei manga e degli anime come in qualsiasi ambito artistico, ogni autore produce una quantità di opere incommensurabilmente più grande rispetto alla piccola percentuale che arriva poi ad essere pubblicata, cosa che priva gli appassionati di informazioni importantissime per chiunque voglia approfondire il lavoro di un determinato personaggio. In questo senso, uno degli autori più prolifici è proprio Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball.

Per soddisfare la curiosità dei fan il Dragon Ball Official Site ha creato l'ormai nota rubrica "Quasi tutte le opere di Akira Toriyama", che si propone di fornire aggiornamenti quasi quotidiani in cui vengono pubblicate le opere ancora inedite del maestro, su cui vi stiamo tenendo informati.

L'aggiornamento relativo al 30 gennaio, che è il duecentocinquantottesimo da quando è nato il progetto, sposta le lancette al lontano 2010, quando Dragon Quest VI: Nel Regno dei Sogni veniva pubblicato sul Nintendo DS dopo la sua originale uscita risalente al 1995 su SNES. Come sappiamo Akira Toriyama è stato legato alla saga prodotta da Enix sin dalle sue origini, ed ha curato molto del lato artistico che la riguarda.

In questo caso la rubrica ci propone un character design che il mangaka ha dedicato all'arrogante e abilissimo spadaccino Terry, che potete visionare voi stessi in calce al presente articolo. Lo stile è inconfondibile, e restituisce quelle sensazioni che gli appassionati hanno imparato a rintracciare sia nella saga videoludica che nella più famosa epopea nata con Dragon Ball.

Che ve ne pare? Vi piace come Akira Toriyama ha dato vita a uno dei protagonisti di Dragon Quest VI: Nel Regno dei Sogni?

Ricordiamo che al momento il franchise creato dal suddetto autore sta vivendo l'onda creata dall'uscita di Dragon Ball Super: Broly, già salito in vetta alle pellicole più remunerative del brand e pronto a fare il suo debutto in Italia il prossimo 28 febbraio per Koch Media.