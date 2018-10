Ecco la theme song ufficiale di Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly

Tra poco più di tre messi arriverà la prima cinematografica di Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, e ora i fan hanno finalmente scoperto chi eseguirà la theme song della pellicola: si tratta dell'artista Aimer, già autrice di quella contenuta nel primo capitolo.

Dopo il grande successo ottenuto dal primo capitolo della nuova trilogia cinematografica dedicata al franchise, intitolato Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower, che ha incassato più di un miliardo e mezzo di yen in Giappone (per quasi un milione di biglietti venduti), i fan stanno attendendo con trepidazione l'arrivo nelle sale del seguito: Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly.

La notizia più recente riguardo questo titolo molto atteso riguarda l'autore della theme song; si tratta dell'artista Aimer, già autrice della canzone principale per il primo capitolo. A dare la notizia è il sito ufficiale della pellicola. Il compositore Yuki Kajiura creerà la musica e produrrà la canzone, che sarà pubblicata il 9 gennaio prossimo come sedicesimo singolo di Aimer (sarà disponibile anche un'edizione limitata con del materiale dedicato all'anime). Inoltre, la cantautrice sarà presente il prossimo 17 novembre all'Anime NYC convention, in cui, al termine dell'evento "Fate/stay night: Heaven's Feel Special Event Featuring Aimer" eseguirà la canzone.

Ricordiamo che Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly debutterà nei cinema del Giappone il prossimo 12 gennaio 2019, per poi essere proiettato anche in America nel corso dello stesso anno. Il regista sarà Tomonori Sudou, già autore di altri lavori legati a Fate/stay, mentre la produzione sarà affidata a ufotable.

Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly è il secondo di tre film che compongono la trilogia cinematografica di Fate/stay night: Heaven's Feel, trasposizione della terza route omonima narrata nella visual novel Fate/stay night pubblicata da TYPE-MOON, concepita da Kinoko Nasu ed illustrata da Takashi Takeuchi. In questo lungometraggio assisteremo agli eventi che vanno dal giorno 9 al giorno 12 dei 16 che compongono la quinta Guerra del Santo Graal di Fuyuki.