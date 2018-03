Ecco titoli e date di messa in onda degli episodi 828-831 di ONE PIECE

Sono stati rivelati i titoli e le date di messa in onda degli episodi di ONE PIECE che vanno dal 828 al 831. Unitamente, sono state rilasciate anche informazioni sullo staff di ogni episodio citato.

11 Marzo: Pausa per la Nagoya Women's Marathon 2018

18 Marzo: Episodio di ONE PIECE 828: "Il patto mortale! Rufy e le forze alleate di Bege!" Sceneggiatura: Hitoshi Tanaka; Regista dell'episodio: Masahiro Hosoda; Storyboard: Masahiro Hosoda; Direttore dell'animazione: Masahiro Kitazaki

25 Marzo: Episodio di ONE PIECE 829: "Il piano segreto di Rufy - appena prima che il sipario si alzi! La cerimonia del matrimonio cospirata" Sceneggiatura: Shoji Yonemura; Regista dell'episodio: Yoshinori Koyama; Storyboard: Yoshinori Koyama; Direttore animazione: Shuichi Ito

1° Aprile: Episodio ONE PIECE 830: "Raduno di famiglia - Il sipario si alza! Il Tea Party dall'Inferno" Sceneggiatura: Tomohiro Nakayama; Regista dell'episodio: Aya Komaki; Storyboard: Aya Komaki; Direttore animazione: Yusuke Isochi

8 Aprile: Episodio di ONE PIECE 831: "La finta coppia! Entrano Sanji e Pudding" Sceneggiatura: Kisa Miura; Regista dell'episodio: Yusuke Suzuki; Storyboard: Yusuke Suzuki; Direttore animazione: Kenji Yokoyama.

l'anime di ONE PIECE è nel pieno dell'arco narrativo di "Whole Cake Island", nelle fasi immediatamente precedenti l'inizio del Thea Party successivo alle nozze tra Sanji e Pudding. Come potete leggere dai titoli, entro Aprile la serie arriverà a coprire la cerimonia del matrimonio senza quindi perdersi in episodi filler.