Ecco i titoli degli episodi 826 e 827 di ONE PIECE, previsti per febbraio e inizio marzo

Prosegue, nell'anime di, l'arco narrativo di Whole Cake Island e, nonostante le vicende siano leggermente più indietro rispetto al manga di Eiichiro Oda, anche in forma animata ci avviciniamo alla fase più concitata della saga in corso. Curiosi di scoprire i titoli dei prossimi due episodi?

I titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE - archiviato quello di oggi, domenica 11 febbraio, e cioè l'825 - riguardano le puntate 826 e 827, che per vari motivi occuperanno tutto il mese di febbraio e inizio marzo.

Questo perché domenica 25 febbraio e domenica 4 marzo l'anime di ONE PIECE non andrà in onda, a causa di alcune variazioni nel palinsesto di Fuji TV - che, in ogni caso, restano provvisorie, poiché ad esempio domenica 11 marzo lascerà spazio alla nuova edizione della maratona femminile di Nagoya.

Dunque, tra domenica 18 febbraio e domenica 4 marzo vedremo i seguenti episodi, coi titoli annessi:

ONE PIECE 826: “Il ritorno di Sanji – Abbattilo! Il Tea Party dall’inferno“

Data: domenica 18 febbraio

Sceneggiatura: Tomohiro Nakayama;

Regia: Katsumi Tokoro;

Storyboard: Katsumi Tokoro;

Responsabile delle animazioni: Toshio Deguchi.

ONE PIECE 827: "L’incontro segreto! Rufy contro la ciurma dei Pirati Fire Tank”

Data: domenica 4 marzo

Sceneggiatura: Kisa Miura;

Regia: Yoshihiro Ueda;

Storyboard: Yoshihiro Ueda;

Responsabile delle animazioni: Shigefumi Shingaki.

Appuntamento, quindi, direttamente a domenica prossima, 18 febbraio!