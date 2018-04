Ecco titolo e sinossi del primo episodio di Full Metal Panic! Invisible Victory

Atteso sul circuito televisivo nipponico il prossimo venerdì, 13 aprile, Full Metal Panic! Invisible Victory è il quarto anime tratto dalle light novel di Shōji Gatō, nonché il primo ed unico prodotto d’animazione rilasciato nel decennio corrente.

In attesa di assistere alle nuove avventure che Chidori Kaname, Sagara Sosuke, Teletha Testarossa e gli altri protagonisti del brand vivranno nei dodici episodi dell’imminente serie, vi proponiamo di seguito la sinossi della prima puntata, del quale disponiamo finalmente anche del titolo e di una prima immagine inedita (e visionabile in calce all’articolo).

Full Metal Panic! Invisible Victory #1 – Ora Zero

Data: 13 aprile 2018

13 aprile 2018 Trama: “In un cimitero situato vicino al molo, i gemelli Tessa e Leonard si incontrano. I due si affrontano. L’organizzazione terroristica Amalgam si sta preparando costantemente per “quel momento” in cui si incontreranno. È inverno, e intanto il terzo trimestre della Jindai High School sta volgendo al termine...”

L’anime esordirà il prossimo 13 aprile sulla rete giapponese AT-X, per poi andare in replica su Tokyo MX, Sun TV e BS11. Sempre il 13 aprile, poi, la serie verrà trasmessa in streaming su AbemaTV. Katsuichi Nakayama (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, Bodacious Space Pirates The Movie: Abyss of Hyperspace) dirige Full Metal Panic! Invisible Victory presso lo studio d’animazione XEBEC, mentre Shoji Gatoh, autore originale dei romanzi di Full Metal Panic!, ne cura personalmente la sceneggiatura.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo inoltre che la puntata sarà disponibile anche sulla piattaforma digitale VVVVID con sottotitoli in italiano. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della piattaforma, l’episodio sarà rilasciato già questo venerdì, entro le ore 18:00 circa. Lo seguirete anche voi?