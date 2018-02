Ecco trailer e anticipazioni del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations

Come ogni settimana, è stato rilasciato il trailer del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations intitolato "Operazione Notte Polare".

Ieri è andato in onda il 45° episodio di Boruto: Naruto Next Generations dal titolo "Memorie di quel giorno innevato". La puntata ha visto Shikadai fare amicizia con Ryogi grazie allo shogi. Tuttavia, Ryogi non si presenta al solito luogo d'incontro. Shikadai è preoccupato dallo strano comportamento che l'amico ha avuto in occasione del loro ultimo incontro, ma non ha modo di accertarsi di come si senta. Intanto, Ryogi sembra tormentato da un ricordo che non riesce a dimenticare.

Alla fine dio questo episodio filler, come di consueto, è stato trasmesso il trailer del prossimo episodio di Boruto che andrà in onda Mercoledì 21 Febbraio. La puntata si intitola "Operazione Notte Polare" e vedrà un gruppo di persone, spinto dal gruppo Byakuya, protestare contro la Kaminarimon Company, che è di proprietà del padre di Denki. I ninja del villaggio vengono allora convocati per porre fine alla confusione, e ogni team viene assegnato a un differente gruppo manifestante. Shikadai, Inojin e Chocho (il Team 10) si recano presso la loro posizione, ma Shikadai nota qualcosa di strano sulla mappa e abbandona la formazione.

Potete trovare il trailer dell'episodio 46 di Boruto in apertura della news.