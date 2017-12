Ecco il trailer del 37° episodio di Boruto: Naruto Next Generations

La serie anime Boruto: Naruto Next Generations è nel bel mezzo dell'esame finale dell'accademia ninja ee compagni devono vedersela con uno scrutinatore piuttosto serio: il

Nello scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo già visto come Boruto si sia comportato nell'approcciarsi all'esame. Irruento e troppo sicuro di sé ha preferito avvicinare in solitaria Kakashi piuttosto che puntare sul gioco di squadra, ma i risultati sono stati pessimi.

L'atteggiamento che ha avuto il figlio del 7° Hokage è stato il medesimo del padre quando a suo tempo sostenne lo stesso tipo di prova con la stessa spavalderia e gli stessi risultati. Ora toccherà ai compagni intervenire per salvare Boruto.

Il trailer del nuovo episodio "A ninja's resolve", che potete trovare comodamente in calce alla notizia, mostra la dura lezione che Kakashi impartirà al ragazzo e come gli amici di Boruto metteranno a punto una strategia per liberare il compagno e fare in modo di superare l'esame tutti insieme.

Il giorno del diploma si avvicina sempre di più e Boruto e compagni dovranno dimostrare tutta la loro determinazione a divenire shinobi, in una prova che si sta dimostrando più dura del previsto. Boruto: Naruto Next Generations va in onda ogni Mercoledì sul canale TV Tokyo.