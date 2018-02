Ecco il trailer del nuovo arco narrativo "Ultra Guardians" di Pokemon Sole e Luna

Lestanno arrivando nell'anime di Pokemon Sole e Luna , e sembra che creeranno sin da subito non pochi danni.

Ieri, Pokemon Sun and Moon: The Series ha rilasciato un nuovo trailer per il prossimo arco narrativo "Ultra Guardians". Il nuovo arco vede Ash e i suoi amici reclutati nel combattere misteriose Ultracreature che sono arrivate ​​nella regione di Alola. Nel trailer, vediamo l'enorme Buzzwole, simile a una zanzara, attaccare uno Snorlax e iniziare immediatamente a succhiarlo.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia insieme al trailer, è in realtà abbastanza inquietante, poiché Buzzwole sembra letteralmente sgonfiare i Pokemon. Buzzwole, è una pericolosa Ultracreatura con la capacità di drenare l'energia dai suoi avversari per aumentare i suoi muscoli già massicci. Alcuni fan hanno persino paragonato il brutale attacco di Buzzwole a come Imperfect Cell assorbiva le persone durante le sue prime apparizioni in Dragon Ball Z, mentre aumentava i suoi poteri per ottenere la sua forma perfetta.

Le Ultracreature sono Pokemon interdimensionali che vivono nell'Ultraspazio -un piano spaziale a cui è possibile accedere solo tramite dei warphole. Ash e i suoi amici hanno esperienza con le Ultracreature, avendo viaggiato nell'Ultraspazio per salvare Lusamine quando un Nihilego l'ha catturata e trascinata di nuovo nella sua dimensione. Come risultato del rapimento, Lusamine recluta Ash e i suoi compagni di classe per diventare Ultra Guardiani e rispondere ai rapporti di Ultracreature che appaiono nella regione di Alola.

L'episodio della prossima settimana includerà anche Buzzwole che combatte Pikachu in un'intensa battaglia. Buzzwole può abbinare la velocità e l'agilità di Pikachu e ha chiaramente il sopravvento quando si tratta di forza bruta. Nel trailer si può anche vedere una battaglia Bewear/Buzzwole, quindi è possibile che assisteremo alla lotta di quei due behemoth per decretare quale Pokemon sia davvero il più OP.

Il trailer suggerisce anche un incontro tra Pikachu e l'Ultracreatura Poipole. È stato teorizzato che Poipole, alla fine, arriverà alla squadra di Ash come suo ultimo Pokemon nella regione di Alola. Pokemon Sun and Moon: The Series va in onda su Tokyo TV.