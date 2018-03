Ecco il trailer del secondo episodio della trilogia OVA L'Attacco dei Giganti: Lost Girls

Quest'anno,tornerà con la sua terza stagione, ma non è tutto. A partire da Aprile, verrà pubblicata la seconda puntata della miniserie OVA L'Attacco dei Giganti: Lost Girls , ed è stato rilasciato un trailer per il nuovo episodio dal titolo "Wall Sina, Goodbye".

Come potete vedere in apertura della news, il primo trailer per il secondo episodio de L'Attacco dei Giganti: Lost Girls è finalmente online. L'OVA completo verrà rilasciato l'8 Aprile, lo stesso giorno in cui verrà pubblicato il 25° volume del manga. L'episodio sarà incluso con il volume manga in edizione limitata in Giappone, ma non è stata pubblicata alcuna notizia sul fatto che gli episodi OVA arrivino o meno negli Stati Uniti o in Europa. Questo nuovo episodio è incentrato su Annie Leonhart dopo che il soldato dell'Armata Ricognitiva ha svolto una missione nel distretto di Stohess.

L'episodio due vedrà Annie immergersi ancora di più nella sua missione in continua crescita, e le cose peggioreranno rapidamente dopo che la ragazza viene colpita da un assalitore sconosciuto. Quindi, è una buona cosa che la ragazza abbia le abilità di "Titan Shifter". Il trailer mostra Annie crollare dopo essere stata colpita, e una ferita del genere sarebbe stata fatale per chiunque non avesse avuto il potere di un gigante.

"Wall Sina, Goodbye" è stato il primo OVA di Lost Girl a essere rilasciato, e ad Aprile troverà un finale. Il terzo episodio completerà la trilogia nell'Agosto 2018. Gli OVA sono prodotti da Wit Studio in quanto la società supervisiona l'attuale anime de L'Attacco dei Giganti. Anche il creatore della serie Hajime Isayama sta lavorando al progetto.