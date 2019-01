Ecco il trailer e il poster del nuovo spin-off della serie Mobile Suit Gundam

Nelle scorse ore sono apparsi online sia il trailer promozionale che una key visual del nuovo spin-off della serie Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, che si andrà ad intitolare Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Urðr-Hunt.

Dopo l'annuncio della lavorazione nelle scorse settimane, ecco che Bandai Namco e Sunrise hanno concesso ai fan di vedere le prime immagini relative a Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Urðr-Hunt, la nuova serie spin-off del franchise. La storia di questa nuova iterazione si pone nello stesso anno in cui abbiamo visto svolgersi gli eventi di Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, di cui rappresenta una costola.

Come potete vedere nel filmato (riportato nella parte alta della notizia), il trailer comincia con la conferma da parte della produzione del fatto che si tratti di uno spin-off, per poi passare alla presentazione di alcuni personaggio: il primo è un giovane ragazzo dalla capigliatura bionda che scopre un Gundam dimenticato sotto la sua città, utilizzandola per combattere contro dei mecha sconosciuti.

Il protagonista è poi raggiunto da una ragazza altrettanto giovane con i capelli rosa e da alcuni altri personaggi che sembrano essere più anziani. Con il filmato è arrivato anche un primo poster, che ci comunica il nome del nuovo personaggio principale, che è Wistario. Lui e il suo Gundam, chiamato Hajiroboshi, sono rappresentati con sullo sfondo un pianeta, che, a quanto pare, è Venere.

Sono state rilasciate anche alcune informazioni sui protagonisti:

Wistario Afam è un ragazzo nato e cresciuto sulla colonia Radonitsa che cola intorno a Venere. I suoi genitori sono morti quando lui era molto piccolo, e lui ha ereditato quindi le vestigia della compagnia di management coloniale Afam Equipment . Lui è un tipo allegro, con una grande determinazione e grandi sogni per la trasformazione di Venere in una destinazione turistica.

Korunaru Kosa è una misteriosa ragazza che è apparsa davanti a Wistario, dicendo di essere la guida per l'Urðr-Hunt. In aggiunta alle sue maniere così garbate e gentili, parla con un tono calmo che stona con la sua età apparente. Visto che di rado cambia espressione, è davvero difficile capire qualcosa di lei. Le piace prendere il thè.

Che ne pensate quindi di questi primi assaggi di Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Urðr-Hunt? Lo guarderete?