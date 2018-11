Ecco trailer e sinossi del nuovo anime dal creatore di Cowboy Bebop, che sarà su Netflix

La nuova opera di Shin'ichirō Watanabe, creatore di Cowboy Bebop, che si intitolerà Carol and Tuesday, ha finalmente il primo trailer e una sinossi ufficiale. Andiamo quindi a scoprire cosa ci proporrà questa volta uno dei migliori creativi del panorama giapponese attuale.

Cowboy Bebop è senza dubbio un cult d'obbligo per qualsiasi fan dell'animazione giapponese, ma qualsiasi opera partorita dalla mente di Shin'ichirō Watanabe è quantomeno degna di una chance, e dato che non si vede una sua serie animata da Terror in Resonance, c'è una grande attesa per il suo prossimo lavoro, che si intitolerà Carol and Tuesday.

Dopo il breve teaser dei mesi scorsi, oggi possiamo dare un'occhiata al primo trailer, accompagnato da una nuova key visual e da una corposa sinossi apparsa direttamente sul sito ufficiale della nuova serie:

"Sono passati cinquanta anni da quando l'umanità ha cominciato a migrare verso la nuova frontiera, Marte.

Siamo in un'epoca in cui la maggior parte della cultura è prodotta da intelligenze artificiali, e le persone si accontentano di essere semplicemente dei consumatori passivi.

C'è una ragazza.

Mentre si destreggia nella vita della metropoli di Alba City, lavora part time cercando allo stesso tempo di diventare una musicista. Lei ha sempre sentito come se qualcosa mancasse nella sua cita. Il suo nome è Carol.

C'è una ragazza.

Nata in una famiglia benestante nella città provinciale di Herschel City, sogna di diventare una musicista, ma nessuno intorno a lei la capisce. Si sente come se fosse la persona più sola del mondo. Il suo nome è Tuesday.

Un'occasione di incontrarsi le mette finalmente in contatto.

Loro vogliono cantare.

Loro vogliono fare musica.

Insieme, sentono che potrebbero avere una chance di riuscirci.

Loro due da solo possono riuscire a produrre anche solo un'onda, ma un'onda può crescere, fino a diventare qualcosa di molto più grande..."

La sinossi è formattata esattamente così nel sito, e abbiamo deciso di riproporla senza modifiche, restituendo il volere dei creativi che ci lavorano. Sono infatti arrivate anche novità per quanto riguarda il cast: Watanabe sarà il supervisore, mentre Motonobu Hori sarà il regista, con Eisaku Kubonouchi che si occuperà del character design. L'animazione sarà fornita da Bones, mentre Mocky provvederà alla musica della serie.

Ricordiamo inoltre che Carole and Tuesday sarà trasmesso in Giappone da Fuji Tv a partire dall'aprile del 2019, con l'importante novità che vede Netflix come distributore per quanto riguarda il resto del mondo.

Che ne pensate? Vi interessa la nuova opera del sensei Watanabe?