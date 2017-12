Ecco il trailer di Souten No Ken Regenesis, la nuova serie di Ken il Guerriero

Arriva finalmente il primo trailer per, la nuova serie anime dedicata ache debutterà ad aprile 2018 su Amazon Prime Video. Curiosi di dare uno sguardo al nuovo progetto?

Souten No Ken: Regenesis sarà supervisionato da Tetsuo Hara, il creatore originale dell'opera classica. La serie sarà ispirata al manga Ken il Guerriero: Le origini del mito, il fumetto prequel dell'opera originale: Le origini del mito racconta la storia dello zio di Kenshiro, omonimo al nostro protagonista, ambientata alla fine degli anni trenta in Asia durante gli avvenimenti che determineranno lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Tetsuo Hara è uno dei creatori di Ken il Guerriero, in particolare il disegnatore dell'opera originale: lo sceneggiatore storico è Buronson, ma per Souten No Ken: Regenesis Hara sarà anche sceneggiatore d'eccezione. Avete già visto il poster ufficiale della serie, rilasciato in occasione dell'annuncio del titolo ufficiale?

Vi lasciamo adesso al trailer di Souten No Ken: Regenesis: l'anime debutterà nel mese di aprile su Tokyo MX in Giappone, mentre in Italia arriverà grazie ad Amazon Prime Video, e celebrerà il 35esimo anniversario del franchise.