Ecco trama e trailer per il 38° episodio di Boruto: Naruto Next Generations

Dopo aver affrontatodurante la prova finale dell'Accademia Ninja,e i suoi compagni sono finalmente divenuti veri e propri genin in Boruto: Naruto Next Generations . Ora, come prassi vuole, si formeranno delle squadre da tre elementi a cui verranno assegnate missioni da portare a termine, e sappiamo già chi sarà il team di Boruto.

Il doppio numero del 2018 di Weekly Shonen Jump (2-3) ha rivelato la trama del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations che andrà in onda su Tv Tokyo il 20 Dicembre. La puntata si intitola "Team di tre elementi, completi...?" e di seguito potete trovare la sinossi ufficiale rilasciata dalla rivista edita da Shueisha:

"EP38 [Team di tre elementi, completi...?] Boruto e Sarada non sono soddisfatti con la scelta del team. Divenuti finalmente "genin", Boruto e gli altri vengono finalizzati in team di tre elementi ciascuno. Tuttavia, Boruto e Sarada non riescono a venire a patti con il team prescelto per loro...?!"

In calce alla notizia potete trovare la pagina originale con la sinossi, la traduzione in inglese della stessa e anche il trailer per l'episodio 38. Boruto: Naruto Next Generations è una serie manga sequel di Naruto, scritta da Ukyo Kodachi e illustrata da Mikio Ikemoto, sotto la supervisione del creatore della serie Masashi Kishimoto.

In contemporanea con il manga è stata realizzata una serie anime che funge da collegamento tra la fine di Naruto e l'inizio del manga di Boruto: Naruto Next Generations. Il manga ha all'attivo 4 volumi in Giappone, di cui i primi 2 sono già statti pubblicati in Italia da Planet Manga.