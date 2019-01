Ecco tutte le novità J-POP in arrivo dal prossimo 9 gennaio!

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, J-POP ha reso note quali saranno le novità che vedremo apparire sugli scaffali delle fumetterie a partire dal prossimo 9 gennaio 2019, tra cui anche Horimiya e Wolfsmund.

Tramite un messaggio rivolto ai propri acquirenti sul suo sito ufficiale, J-POP ha reso note quali sono le serie che inaugureranno le uscite della casa editrice in questo 2019 appena cominciato. Riportiamo quindi il comunicato diffuso dall'azienda nella giornata di oggi e relativo alle uscite che ci attendono dal 9 gennaio prossimo:

"Anno nuovo, nuove emozioni con i nostri manga!

HORIMIYA 5

di Hero, Daisuke Hagiwara

€ 5,90

Hori e Miyamura sono diventati ufficialmente una coppia. Preoccupato per i pettegolezzi su Hori, Miyamura trasforma completamente il suo aspetto e l'idea che gli altri si erano fatti su di lui cambia di colpo...

KAKEGURUI TWIN 4

di Homura Kawamoto, Kei Saiki

€ 6,90

Superata per un soffio la sfida contro Sakura Miharutaki, Mary si trova coinvolta in un intrigo che mira a sconvolgere l'ordine dell'istituto... mentre le fiamme del gioco d'azzardo cominciano a divampare anche nella sua classe.

GETTER ROBOT DEVOLUTION: THE LAST 3 MINUTES OF THE UNIVERSE 3

di Go Nagai, Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi

€ 5,90

Quando la Terra viene attaccata da esseri provenienti da una distorsione spaziale, il dottor Saotome recluta tre eroi connessi dai misteriosi raggi Getter: solo loro potranno controllare il potente robot che si rivela l’ultima speranza per l’umanità, in una lotta senza quartiere in cui gli schieramente si fanno confusi!

ARMED GIRL'S MACHIAVELLISM 6

di Yuya Kurokami, Karuna Kanzaki

€ 5,90

Nomura si è schierato di fronte a Kirukiru Amou. La tecnica segreta della sua avversaria lo mette in difficoltà, ma il ragazzo riesce a esplodere il suo proiettile del demonio. Sotto lo sguardo dell'intero istituto continua l'accesa battaglia!

WOLFSMUND 6 (di 8)

di Mitsuhara Kuji

€ 6,90

Nella Svizzera del XVI secolo un tiranno sanguinario controlla un importante passo montano, annichilendo la popolazione con terribili dimostrazioni di sadismo. Chi riuscirà a opporsi al suo regno di terrore? Una serie piena di emozioni e azione!"

Che ne dite? Farete spesa in casa J-POP per i manga di gennaio?