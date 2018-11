Ecco tutte le novità di Panini Comics per gli appassionati Marvel!

Scopriamo cosa ha annunciato Panini Comics nel corso della conferenza tenutasi durante il Lucca Comics & Games 2018 per quanto riguarda le pubblicazioni dedicate agli appassionati di Marvel Comics previste per i prossimi mesi.

Come ormai è tradizione, Panini Comics ha annunciato, nell'ambito del Lucca Comics & Games 2018, tutte le principali nuove pubblicazioni che attendono gli appassionati dell'universo Marvel Comics nel corso dei prossimi mesi e del 2019 in arrivo.

Ricordiamo che dallo scorso 31 ottobre il progetto di rilancio conosciuto come Un nuovo inizio ha fatto il suo debutto anche sulla penisola italiana, grazie al quale molte serie hanno ricominciato il proprio cammino da zero, cosa che costituisce un vantaggio per molti nuovi appassionati. Ecco, quindi, l'elenco delle serie spillate e la relativa data di lancio (alcune sono già arrivate sul mercato nella data sopracitata):

Avengers – 31 ottobre

– 31 ottobre Amazing Spider-Man – 31 ottobre

– 31 ottobre Iron Man – 31 ottobre

– 31 ottobre Venom – 13 novembre

– 13 novembre Thor – 8 novembre

– 8 novembre Deadpool – 8 novembre

– 8 novembre Capitan America – 6 dicembre

– 6 dicembre Fantastici Quattro – 6 dicembre

– 6 dicembre Hulk – 8 novembre (solo in fumetteria)

– 8 novembre (solo in fumetteria) Doctor Strange – 6 dicembre (solo in fumetteria)

La serie Infinity Wars esordirà sui mercati il prossimo 17 gennaio 2019, con il nuovo crossover della Marvel che sarà composto di 12 numeri quindicinali. Il mese di gennaio vedrà anche l'arrivo di due collane integrali dedicate agli X-Men di Chris Claremont e al Daredevil di Frank Miller.

Febbraio, e più precisamente la ricorrenza di San Valentino, assisterà alla pubblicazione del volume che celebra il matrimonio tra Shadowcat e Colosso degli X-Men, un franchise che vedrà vedrà anche l'esordio della nuova serie Uncanny X-Men nell'aprile 2019.

Le serie inedite annunciate, pubblicate nei tipici volumi da fumetteria, saranno:

Weapon H – gennaio 2019

– gennaio 2019 Rogue and Gambit – gennaio 2019

– gennaio 2019 Champions – febbraio 2019

– febbraio 2019 Exiles – marzo 2019

– marzo 2019 Weapon X – marzo 2019

– marzo 2019 Doctor Strange , di Donny Cates – gennaio 2019

, di Donny Cates – gennaio 2019 Ant-Man & the Wasp , di Mark Waid – febbraio 2019

, di – febbraio 2019 Runaways – febbraio 2019

– febbraio 2019 World of Wakanda – febbraio 2019

– febbraio 2019 Captain Marvel Legacy – febbraio 2019

– febbraio 2019 The Life of Captain Marvel – febbraio 2019

– febbraio 2019 Black Panther vol. 6 – febbraio 2019

– febbraio 2019 Wakanda Forever – marzo 2019

– marzo 2019 Moon Knight – marzo 2019

– marzo 2019 Cosmic Ghost Rider – marzo 2019

– marzo 2019 Old Man Hawkeye vol. 2 – aprile 2019

– aprile 2019 Sentry – aprile 2019

Per le collane Histroy e Greatest Hits avremo le seguenti pubblicazioni: Fantastici Quattro di Stan Lee e Romita Jr. (gennaio 2019), La Cosa e la Torcia Umana di Dan Slott e Andrea Di Vito (gennaio 2019), Matrimoni Marvel (febbraio 2019), Hulk di Bruce Jones ( marzo 2019), Sentry di Paul Jenkins e John Romita Jr. (aprile 2019). Mentre i seguenti saranno i nuovi Marvel Omnibus: Wolverine & gli X-Men di Jason Aaron (maggio 2019), Secret Empire (maggio 2019), Daredevil di Brian Bendis vol. 2 (giugno 2019), Spider-Man di Roger Stern vol. 2 (luglio 2019).

Di seguito invece abbiamo le pubblicazioni relative alle Collection di Venom, Punisher e Daredevil: Daredevil: Echo (febbraio 2019), Daredevil di D.G. Chichester e Lee Weeks (maggio 2019), Missione suicida (gennaio 2019), Punisher di Mike Baron (aprile 2019), Maximum Carnage vol. 2 (febbraio 2019) e Il nemico dentro / La follia (aprile 2019).

Arriva infine l'annuncio delle opere che vedremo ripubblicate da Panini Comics nel corso del prossimo anno: