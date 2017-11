Ecco tutti i nuovi articoli merchandising di One-Punch Man!

Di questi tempi è molto facile mettere le mani sul merchandising legato agli anime. Qualcuno dei negozi locali, infatti, avrà sicuramente una collezione di felpe otaku-friendly, ma i prodotti di merchandise del Giappone sono un gradino sopra agli altri, e gli amanti di One-Punch Man dovrebbero proprio dare uno sguardo all'estero in questi giorni...

Su Twitter, l'account ufficiale One-Punch Man, a quanto pare è stato occupato ad inserie la sua ultima collezione legata, in egual misura, agli eroi e ai criminali della serie animata che vede protagonista l'annoiato eroe Saitama.

Una nuova gamma di articoli è infatti apparsa sul sito ufficiale dell'anime, e spaziano davvero molto. Se cercate, ad esempio, una mascherina per la notte, allora One Punch Man ha quello che fa per voi: Il prossimo Febbraio, una maschera reversibile con gli occhi di Saitama sarà messa in vendita e soddisferà tutti i vostri bisogni legati al sonno.

"Ora sei l'eroe più forte", così il sito descrive il prodotto. La mascherina reversibile è quella che può dire agli altri come vi sentite. Potete scegliere lo sguardo serio di Saitama o optare per il suo sguardo a occhi spalancati che i fan hanno imparato ad amare.

Il sito afferma anche che la maschera è utile per i viaggi lunghi in quanto vi farà sembrare svegli, ma che sicuramente non vorrete guidare con questi paraocchi. Se una t-shirt è più nel vostro stile invece, potete ottenere una felpa con cappuccio o una maglietta stampata con la silhouette minimale di Saitama.

I pezzi mostrano scritto "The Invincible Saitama", e nessun cattivo oserà dare fastidio a chi indossa questi capi d'abbigliamento. Il sito vende anche accessori di One Punch Man se proprio non volete impegnarvi nel vestiario, e anche un calendario per il 2018 e una grande borsa di tela in bianco e nero con una figura di Saitama per intero.

Ricordiamo che la secondo stagione dell'anime di One-Punch Man è attualmente in produzione con data di rilascio ancora da destinarsi, mentre il manga continua la sua inesorabile e delirante corsa.

In calce alla notizia potete trovare alcuni dei prodotti elencati.