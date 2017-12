Ecco una bellissima key art di Boruto: Naruto Next Generations dedicata al Mitsuki Gaiden

Oggi, mercoledì 27 dicembre, l'anime diha trasmesso finalmente l'atteso, episodio dedicato al compagno di squadra di Boruto e Sarada che chiude il 2017 per l'anime sequel di Naruto Shippuden. In queste ore, dal web, è emersa anche una bellissima key art dedicata alla puntata.

L'episodio di Boruto: Naruto Next Generations di oggi 27 dicembre è intitolato "Il cammino illuminato dalla luna piena" e ci ha mostrato i retroscena sul passato di Mitsuki, sulle sue abilità e sul suo rapporto con l'ambiguo Orochimaru. Già dall'episodio 40, il prossimo, l'anime tratto dal manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi entrerà in un nuovo arco narrativo, ma intanto uno degli animatori della serie preferito dai fan - Cheng Xi Huang - ha condiviso una bellissima key art dedicata alla puntata appena andata in onda.

L'illustrazione raffigura Mitsuki, di spalle, con Orochimaru e Log sullo sfondo: sono i tre protagonisti del Mitsuki Gaiden, il cui adattamento anime è ispirato all'omonimo capitolo extra disegnato da Masashi Kishimoto dopo la conclusione di Naruto - e incluso in appendice al primo volumetto del manga di Boruto: Naruto Next Generations.

Vi piace la key art postata da Huang? Ovviamente l'anime di Boruto tornerà nei primi giorni del 2018.