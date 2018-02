Ecco una nuova immagine del sequel di Godzilla: Planet of the Monsters

All'inizio di quest'anno,ci ha dato un assaggio di bontà kaiju grazie a Godzilla: Planet of the Monsters . Il sito di streaming ha rilasciato la sua versione del noto "mostro", ma non è che l'inizio. Tra pochi mesiavrà un seguito.

Su Twitter, la pagina dell'annunciata trilogia animata di Godzilla ha pubblicato un nuovo first look di Mecha Godzilla, che sarà al centro del secondo film. L'immagine è stata condivisa con una didascalia che stuzzica la storia passata del kaiju. "Il 'Mecha Godzilla' che sarebbe dovuto morire in una battaglia finale con Godzilla nel 2046 d.C." recita la didascalia. Come potete vedere in calce alla notizia, Mecha Godzilla non venne mai utilizzato a causa della fuga della razza umana dal pianeta terra.

Nonostante siano passati 20.000 anni sul pianeta, la creatura meccanica è ancora intatta, e il suo corpo frastagliato sembra molto intimidatorio. Finora, non ci sono notizie su come Mecha Godzilla si inserirà in questa nuova trilogia di Godzilla, ma i fan dovrebbero ricevere presto notizie su come la coppia mostruosa si incontrerà. Netflix ha in programma di far debuttare il secondo film questo Maggio.

Se non avete familiarità con Mecha Godzilla, allora dovreste sapere che il personaggio non è nuovo. La bestia futuristica risale a Godzilla vs Mecha Godzilla del 1974. Il personaggio è poi apparso in molti altri film fino al 2003.