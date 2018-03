Ecco la variant fumetteria di Macerie Prime Sei Mesi Dopo, nuovo libro di Zerocalcare

, sempre tramite il suo accountufficiale, ha svelato anche la cover variant per le sole fumetterie del sequel di Macerie Prime Sei Mesi Dopo . Il nuovo libro diuscirà a Maggio in tutta Italia.

Nel precedente libro, Macerie Prime, Zercocalcare ci raccontava i cambiamenti avvenuti nel suo gruppo di amici e conoscenti nel corso degli anni, in una delle sue storie più corali e di più ampio respiro. Abbiamo letto delle difficoltà nel crescere, di scoprire il proprio ruolo nella società e di non perdere i legami che contano. L'opera vantava un cast che attingeva a tutti i libri precedenti dell’autore di Rebibbia e ne aggiungeva di nuovi, calibrando con cura la distanze in una storia densa di simbolismi.

Ora, questi simbolismi prenderanno completamente forma in Macerie Prime Sei Mesi Dopo, il secondo capitolo che uscirà il prossimo 7 Maggio. Dopo averci mostrato la cover regular la scorsa settimana, Bao Publishing, come detto in apertura, quest'oggi ha svelato anche la copertina variant dell'opera destinata alle sole fumetterie e in tiratura limitata a 1.500 copie. Potete trovare la cover in calce alla notizia. Il libro, similmente a quanto avvenuto con i precedenti, vanterà anche un'altra cover variant per le librerie che verrà rivelata presto.

In calce alla notizia trovate il post pubblicato sull'account Facebook ufficiale della Bao Publishing. Macerie Prime Sei Mesi Dopo è già prenotabile nelle fumetterie.