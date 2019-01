Ecco la versione completa della 4° opening di Boruto: Naruto Next Generations

Andiamo ad ascoltare, per la prima volta nella sua forma integrale, il brano di Brian The Sun "Lonely Go!", che funge da quarta ending per la versione animata di Boruto: Naruto Next Generations.

Boruto: Naruto Next Generations sta proseguendo dritto per la sua strada, sia nella sua versione cartacea che nella controparte animata, con fortuna altalenante, soprattutto in questa seconda istanza. Nonostante non sia unanime il consenso, esiste comunque una grande fetta di fan che sono passati volentieri da Naruto a questo suo successore, apprezzandone i lati positivi.

Molti di questi appassionati hanno apprezzato anche il comparto musicale, storicamente uno dei punti di forza della serie originale, che puntava molto sia sulla sottolineatura della colonna sonora nel corso dei momenti topici degli episodi, sia sull'impatto che le varie sigle di apertura e di chiusura andavano a trasmettere agli spettatori.

Un effetto simile è quello che vuole ottenere anche Boruto: Naruto Next Generations, specialmente attraverso opening come "Lonely Go!" dei Brian The Sun, la quarta in ordine di apparizione, nonché una delle più amate da coloro che seguono l'adattamento.

Dopo il suo debutto nell'anime, per forza di cose in un formato ridotto confacente alle necessità di un video di un minuto e trenta secondi, ecco che viene pubblicata la versione integrale, che dà modo a tutti gli interessati di guastarsi a pieno il lavoro svolto dall'artista (potete ascoltarla tramite il video Youtube riprodotto nella parte alta della notizia).

Ricordiamo che Brian The Sun è un gruppo di musicisti già divenuto famoso tra il grande pubblico per altri brani legati al mondo dell'animazione, un esempio su tutti quello di "HEROES", prima opening di una serie tra le più celebri degli ultimi anni, My Hero Academia.

Che ne dite? Vi piace come la quarta opening di Boruto: Naruto Next Generations suona nella forma completa concepita dalla band?