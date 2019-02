Ecco il video preview dell'episodio 5 di The Rising of the Shield Hero

Pubblicato anche su Youtube il breve filmato che va a regalarci una piccola anticipazione di quello che andremo a vedere nel corso del quinto episodio di The Rising of the Shield Hero. Scopriamo quindi cosa ci attende la prossima settimana, spoiler dopo il salto.

Abbiamo appena assistito alla messa in onda del quarto episodio di The Rising of the Shield Hero, almeno per coloro in possesso di un profilo premium sulla piattaforma streaming Crunchyroll (per tutti gli altri l'appuntamento è fissato per il prossimo 6 febbraio), ma è già tempo di proiettarsi a quella che sarà la prossima e quinta puntata.

Oggi infatti, vi riportiamo il breve filmato promozionale attraverso il quale ci vengono fornite le prime immagini in anteprima del suddetto episodio, un video che potete vedere riprodotto nella parte alta della presente notizia direttamente dal canale Youtube ufficiale di Kadokawa Anime.

A quanto pare la nuova iterazione di The Rising of the Shield Hero vedrà il nostro protagonista Naofumi alle prese con la nascita e la crescita di un bizzarro animale uscito fuori da un altrettanto misterioso uovo, una creatura che sembra proprio destinata a dare del filo da torcere all'eroe sul lato dell'addestramento e dell'educazione.

La serie potrebbe quindi essersi presa una pausa dalla tensione degli ultimi episodi, che hanno visto la compagnia di eroi fronteggiare la ricaduta della prima ondata, un attacco di massa di mostri, mentre il nostro protagonista faceva del suo meglio per difendere una città incapace di reagire.

Che ve ne pare dell'anticipazione della puntata numero cinque di The Rising of the Shield Hero?

Ricordiamo che Crunchyroll sta proponendo il simulcast anche in italiano dal 9 gennaio di quest'anno, e riporta la seguente sinossi:

"Naofumi Iwatani viene risucchiato in un altro mondo leggendo il libro 'Quattro armi celesti' in biblioteca. Qui diventa uno dei leggendari eroi che deve salvare il mondo. Tuttavia, una mattina i suoi soldi e il suo equipaggiamento vengono rubati ..."

L'opera, tratta dalla serie di light novel di Aneko Yusagi, è una coproduzione di Crunchyroll e Kadokawa, ed è diretta da Takao Abo presso lo studio Kinema Citrus.