L'Eco del Terrore, l'anime dal regista di Cowboy Bebop sarà doppiato in italiano

Il regista Shin'ichiro Watanabe è uno dei nomi più conosciuti all'interno della cultura anime, merito soprattutto di un capolavoro del calibro di Cowboy Bebop o quel gioiellino di Space Dany. Tra le sue produzioni originali non manca L'Eco del Terrore, serie animata tra l'altro dallo Studio MAPPA.

Cowboy Bebop è da poco più di un mese disponibile su Netflix, un titolo imperdibile per gli amanti dell'animazione nipponica visto il successo capillare dell'anime sci-fi. Ad ogni modo, nelle scorse ore Yamato Video ha annunciato il doppiaggio in italiano de L'Eco del Terrore, serie che si aggiunge ai già numerosi progetti svelati per festeggiare il 30° anniversario della compagnia. L'editore ha già rivelato il cast che parteciperà al doppiaggio che qui segue:

Shibazaki - Massimo De Ambrosis

Nine - Maurizio Merluzzo

- Maurizio Merluzzo Twelve - Lorenzo Crisci

- Lorenzo Crisci Lisa - Giulia Tarquini

Okano - Mario Cordova

Mukasa - Leonardo Graziano

Hamura - Francesco Venditti

Kurahashi - Massimo Lodolo

Madre di Lisa - Daniela Cavallini

Five - Alice Venditti

Shimada - Mauro Gravina

Kinoshita - Gianfranco Miranda

Un cast d'eccezione che vedrà il coinvolgimento di Maurizio Merluzzo e Lorenzo Crisi nei panni dei due protagonisti, Nine e Twelve. E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio, ne approfitterete per recuperare la serie? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.