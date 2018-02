Ed ecco i probabili titoli di Dragon Ball Super 130 e 131, i due episodi finali!

Durante la notte sono emersi in Rete i probabili titoli dei due episodi conclusivi di, i numeri 130 e 131. Ovviamente vi invitiamo a prenderli con le pinze, in quanto non sono stati ancora confermati al 100% trattandosi di prime e approssimative traduzioni, ma a nostro parere c'è da star sicuri.

I titoli dei due episodi conclusivi di Dragon Ball Super sono emersi grazie alle consuete guide TV giapponesi. In questo caso la traduzione è stata operata dagli affidabili colleghi di GovetaXV, ragion per cui c'è da star sicuri sull'accuratezza delle traduzioni.

Andiamo a vedere quindi i titoli dei due episodi che segneranno il finale di Dragon Ball Super: tra questi c'è una piccola sorpresa, su cui vale la pena soffermarsi in calce.

Dragon Ball Super - Episodio 130

TITOLO : Una super battaglia senza precedenti

: Una super battaglia senza precedenti DATA: domenica 18 marzo 2018

Dragon Ball Super - Episodio 131

TITOLO : Goku, alla prossima volta in cui ci incontreremo di nuovo

: Goku, alla prossima volta in cui ci incontreremo di nuovo DATA: domenica 25 marzo

Nell'episodio 130 assisteremo a una delle battaglie più intense e spettacolari mai viste: Goku, raggiunta la piena padronanza dell'Ultra Istinto - che gli conferisce un aspetto argentato e chissà quali altri, incredibili poteri - dovrà affrontare il nerboruto Jiren per la battaglia conclusiva che deciderà l'esito del Torneo del Potere.

Ma a destare curiosità è il titolo di Dragon Ball Super 131, in onda domenica 25 marzo e che segnerà il momentaneo finale di serie per l'anime: il titolo risulta molto simile a quello dell'ultimo episodio di Dragon Ball GT (che era, appunto, "Addio Goku, fino alla prossima volta in cui ci rivedremo", tradotto dall'edizione italiana con un semplice "Arrivederci Goku").

Un semplice omaggio, oppure un indizio al fatto che Goku tornerà in nuove avventure inedite, ambientate dopo Dragon Ball Super o Dragon Ball Z? O addirittura che la serie Super potrebbe tornare a collegarsi, in qualche modo, a quella di GT?

Non ci resta che attendere la fine del mese prossimo per scoprire come si concluderà il Torneo del Potere e in generale la nuova serie di Akira Toriyama. Intanto l'appuntamento è a domenica 4 marzo con l'episodio 129.