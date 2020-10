EDEN: l'anime originale Netflix dal regista di FMA: Brotherhood ha una data d'uscita

Dopo oltre un anno di silenzio dall'annuncio di EDEN targato Netflix, il nuovo anime diretto dal talentuoso regista di FullMetal Alchemist: Brotherhood torna a far parlare di sé grazie all'uscita di un nuovo trailer promozionale e di una key visual. Ecco i dettagli dell'attesissima serie di Qubic Pictures e CGCG Studio.

A quasi un anno esatto di distanza dall'uscita dell'ultimo trailer di EDEN, Netflix torna finalmente ad accendere i riflettori su una mini-serie molto attesa dalla community, complice soprattutto lo staff chiamato in causa per la produzione a cominciare dal director Yasuhiro Irie. Ad ogni modo, da poche ore è disponibile una nuova Key Visual e un trailer promozionale, dalla durata di quasi due minuti, entrambi disponibili in calce alla notizia. La sinossi della storia qui segue:

"La storia è ambientata centinaia di anni nel futuro, dove una città conosciuta come "Eden 3" è abitata unicamente da robot i quali creatori sono scomparsi diverso tempo prima. Durante un incarico di routine, due robot da fattoria svegliano per sbaglio una neonata che mette subito in discussione tutto ciò a cui credevano, ovvero che gli umani non erano che altro un antico mito proibito. Insieme, i due robot decidono di crescerla segretamente in un rifugio sicuro al di fuori dalla città."

Vi ricordiamo, inoltre, che la produzione è un connubio tra animazione tradizionale e computer grafica, a cui fa da sfondo un immaginario ben caratteristico ed estremamente affascinante. L'opera debutterà in tutto il mondo su Netflix nel mese di maggio 2021. E voi, invece, siete interessati a questa mini-serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.