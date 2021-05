EDEN: nuovo trailer per l'anime originale di Netflix in uscita il 27 maggio

La nuova impresa di Yauhiro Irie, regista conosciuto in tutto il mondo e apprezzato soprattutto per FullMetal Alchemist Brotherhood, ha un nome, EDEN, miniserie attesa su Netflix a partire dal prossimo 27 maggio. Intanto, il colosso americano inganna l'attesa con un nuovo trailer promozionale.

Qualche mese fa il colosso statunitense con sede in California aveva programmato l'uscita di EDEN per il prossimo 27 maggio, promessa che il distributore intende mantenere. A tal proposito, sapevate che l'opera è stata diretta nientedimeno che dal regista FMA: Brotherhood, Yasuhiro Irie? Come se ciò non bastasse, Qubic Pictures e CGCG Studio hanno rilasciato nelle scorse ore un nuovo trailer promozionale della miniserie di 4 episodi che potete ammirare in calce alla notizia.

Qualora non abbiate mai sentito parlare di EDEN, la trama recita quanto segue: "L'imminente serie sci-fi Eden è ambientata migliaia di anni nel futuro, dove una città conosciuta come Eden 3 è abitata unicamente da robot, i cui possessori sono scomparsi molto tempo fa. Durante un compito di routine, due robot agricoltori risvegliano casualmente un'umana dalla stasi, dubitando di tutto ciò che gli avevano fato credere, che gli umani non erano altro che un antico mito. Insieme, i due robot crescono segretamente la bambina in un rifugio al di fuori di Eden."

E voi, invece, siete interessati alla visione di questa serie? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.