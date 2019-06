Ecco le prime immagini di EDEN, l'anime dal regista di Full Metal Alchemist: Brotherhood

Le aspettative sono in cima all'Everest per EDEN, il prossimo progetto di Yasuhiro Irie, geniale regista di Full Metal Alchemist: Brotherhood., che debutterà nel 2020 su Netflix. A stuzzicare la già prepotente attesa verso questo nuovo anime sono state, inoltre, diffuse in rete le prime immagini ufficiali.

I misteri dietro questa miniserie televisiva di 4 episodi firmata EDEN sono ancora pressoché sconosciuti. Nessuna sinossi, dunque, trama o elementi particolare che facciano trasalire le prime ipotesi su questa storia tra le mani di Netflix. Tra le poche cose che sappiamo sino ad ora vi è lo studio che si occuperà delle animazioni, ovvero Qubic Pictures e CGCG, indice di un prodotto con la tecnica della computer grafica che, nonostante tutto, pare essere comunque avvincente.

Le prime immagini diffuse in rete dal celebre NxOnNetflix, ci mostrano, in una prima schermata, quelli che sembrano essere due robot giganti (o uno solo) uno sopra l'altro, tra lo sfondo di un paesaggio naturale meraviglioso. Nell'altra immagine, invece, vediamo un bambino (o una bambina) insieme a due robot, li stessi della locandina promozionale, nonché protagonisti, con tutta probabilità, dell'opera. Dunque pochissime informazioni, ma che stuzzicano avidamente la nostra già grande curiosità per un'opera finita tra le mani del regista di una delle opere più amate in tutto il panorama d'animazione nipponico, nient'altro che Full Metal Alchemist: Brotherhood.

Ne approfittiamo per ricordarvi che mancano pochi giorni a un altro attesissimo debutto, quello di Neon Genesis Evangelion su Netflix il prossimo 21 giugno. E voi, invece, cosa ne pensate di questo misterioso progetto, siete interessati a EDEN? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!