Eden's Zero è il nome ufficiale del nuovo manga di Hiro Mashima, autore di Fairy Tail

Attraverso l’ultimo numero del noto settimanale nipponico Weekly Shonen Magazine è stato annunciato che il tanto atteso nuovo manga di Hiro Mashima, celebre autore di epopee del calibro di Rave - The Groove Adventure e Fairy Tail, sarà intitolato Eden’s Zero. Tutti i dettagli dopo il salto!

Annunciato ufficialmente solo qualche mese fa, il manga del sensei Mashima esordirà il prossimo 27 giugno sulle pagine del trentesimo numero di Shonen Magazine, e avrà per protagonista un personaggio pressoché identico al mago Gray Fullbuster di Fairy Tail.

Sfortunatamente Mashima e l’editore Kodansha non hanno ancora svelato alcun dettaglio circa la trama del nuovo fumetto, ma in compenso il sensei, nei giorni scorsi, ha pubblicato via Twitter una serie di sketch che dovrebbero raffigurare la graziosa protagonista femminile dell’opera.

Per la gioia dei fan di Fairy Tail, il sensei Mashima ha rivelato che quest’anno lavorerà a tre diversi progetti: il nuovo manga Eden’s Zero, un inedito spin-off di Fairy Tail, ed il sequel ufficiale della sua opera precedente, che tuttavia sarà disegnato da un altro mangaka. Mashima, infatti, ne curerà soltanto la sceneggiatura.



Nelle ultime settimane, inoltre, è emerso che il fumettista sarebbe attualmente a lavoro anche su un quarto progetto segreto, di cui tuttora non si conosce alcun dettaglio.

E voi, cosa ne pensate dell'aspetto e del look del nuovo protagonista di Eden's Zero?