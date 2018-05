Eden's Zero, il nuovo manga ideato dall'autore di Fairy Tail, verrà pubblicato in 5 lingue

Pubblicato la scorsa settimana, il 26° numero del settimanale nipponico Weekly Shonen Magazine ha svelato che il nuovo manga di Hiro Mashima, stimato autore di Fairy Tail, dovrebbe intitolarsi “Eden’s Zero”. Il magazine ha inoltre rivelato che il fumetto verrà pubblicato simultaneamente in cinque diverse lingue. Tutti i dettagli dopo il salto!

Atteso in Giappone per il prossimo 27 giugno, sulle pagine del trentesimo numero di Weekly Shonen Magazine di Kodansha, Eden’s Zero verrà pubblicato simultaneamente anche in inglese, francese, cinese e coreano. L’editore nordamericano Kodasha Comics ha infatti annunciato che i capitoli tradotti in lingua inglese saranno visionabili su Crunchyroll Manga, Comixology e Kindle.



L’azienda ha inoltre riportato un messaggio che lo stesso Hiro Mashima ha indirizzato ai fan occidentali. Ve lo proponiamo di seguito: “Molto presto vi proporrò la mia prossima serie! Posso assicurarvi che sarà ricca di sorprese! Abbiate pazienza fino al 26 giugno”.



Su Twitter, intanto, è emersa quella che potrebbe essere la prima key visual ufficiale della serie. Visionabile in calce all’articolo, questa presenta non solo il giovane protagonista coi capelli neri che tanto somiglia al mago Gray Fullbuster di Fairy Tail, ma anche la meravigliosa protagonista femminile che abbiamo già potuto ammirare in alcuni sketch, qualche settimana fa.



Trovano posto nell’immagine anche Plue e Happy, le mascotte ufficiali di Rave e Fairy Tail (le precedenti opere del sensei), nonché una manciata di personaggi inediti e alquanto minacciasi. Tre figure in particolare hanno catturato la nostra attenzione, poiché somigliano incredibilmente al potente Laxus Dreyar, alla caparbia Erza Scarlet e alla piccola Wendy Marvell di Fairy Tail.



E voi, cosa ne pensate del cast di Eden’s Zero?