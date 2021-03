Eden: la serie Netflix si mostra in due video promozionali, l'avventura inizia a maggio

In occasione dell'Anime Japan 2021 Netflix ha pubblicato due video promozionali della nuova serie Eden, diretta dal regista di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Yasuhiro Irie, che era stata inizialmente programmata per la fine dello scorso anno, venendo poi rinviata al 27 maggio a causa del rallentamento dei ritmi produttivi dovuto alla pandemia.

Nei due video che trovate in calce alla notizia, entrambi resi pubblici dall'account ufficiale di Netflix Japan Anime su Twitter, è stato definitivamente presentato lo stile, nato dalla collaborazione tra Qubic Pictures e CGCG Studio, che caratterizzerà questa miniserie di quattro episodi con protagonista la piccola Sara, apparentemente unica umana in un angolo di mondo completamente abitato da robot.

Per ora, oltre ad un primo trailer e una keyart, sono stati annunciati unicamente i doppiatori dei quattro personaggi principali, ovvero Marika Kono per Sara, Kentaro Ito e Kyoko Hikami per E92 e A37, i robot diventati genitori della protagonista, e infine Kouchi Yamadera per l'antagonista Zero. Mentre A37 ed E92 mostrano un particolare interesse nei confronti degli umani, Zero sembra essere deciso a fermare la loro sete di distruzione.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale della serie: "L'imminente serie sci-fi Eden è ambientata migliaia di anni nel futuro, dove una città conosciuta come Eden 3 è abitata unicamente da robot, i cui possessori sono scomparsi molto tempo fa. Durante un compito di routine, due robot agricoltori risvegliano casualmente un'umana dalla stasi, dubitando di tutto ciò che gli avevano fato credere, che gli umani non erano altro che un antico mito. Insieme, i due robot crescono segretamente la bambina in un rifugio al di fuori di Eden."