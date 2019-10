EDEN: svelati trailer, keyart del nuovo anime di Netflix e del regista di FMA: Brotherhood

Il progetto EDEN è stato piuttosto misterioso finora. Una collaborazione di Netflix con il regista del famoso Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Yasuhiro Irie, di cui finora si avevano ben pochi dettagli. Durante la notte di oggi 23 ottobre però, Netflix ha svelato sia Ghost in the Shell: SAC_2045 che il trailer e la locandina di EDEN.

Annunciato da Netflix ben sei mesi fa, ad aprile 2019, EDEN finalmente si mostra nel primo trailer, osservabile in alto alla notizia.

Veniamo introdotti a Eden Three, un paradiso robotico dove vivono esclusivamente automi, i quali passano le giornate a raccogliere cibo. Tutto cambia quando una misteriosa capsula viene rinvenuta da due androidi: all'interno c'è una bambina umana dai capelli rossi di nome Sara Grace. La piccola viene allevata in gran segreto dai due robot, mentre questa, crescendo, inizia a farsi sempre più domande sulla sua esistenza, sulla vita in generale e sul luogo in cui si trova.

L'anime debutterà su Netflix nel corso della primavera 2020, mentre viene rivelata anche una locandina che potete trovare in calce. Eden sarà composto di un totale di quattro episodi e narrerà una storia completamente inedita.

La miniserie sci-fi verrà diretta da Yasuhiro Irie, famoso per Fullmetal Alchemist: Brotherhood, con Qubic Pictures e CGCG alle animazioni. Justin Leach farà da produttore, Kimiko Ueno a sceneggiatrice, Toshihiro Kawamoto e Christophe Ferreira invece faranno da character e concept designer. Cosa vi aspettate dal nuovo progetto Netflix?