Eden Zero: l'autore celebra la pubblicazione del capitolo numero 100

Hiro Mashima è un autore instancabile, capace di creare continuamente - opera dopo opera - degli universi narrativi che hanno saputo rapire il cuore di milioni di lettori. Il progetto a cui attualmente si sta dedicando è Edens Zero, che di recente ha tagliato il traguardo del capitolo numero 100.

L'autore ha celebrato su Twitter questo prezioso punto di arrivo, attirando i like e i commenti di centinaia fan che settimanalmente si ritrovano a leggere i suoi capitoli. Di seguito vi riportiamo il messaggio dell'autore:

"Il centesimo capitolo di Eden's Zero è sbarcato oggi sulla rivista! Grazie per tutto il vostro supporto".

Mashima ha allegato al suo post di ringraziamenti la cover art del capitolo 100, che presenta i protagonisti dell'opera in una simpatica versione chibi. Sappiamo bene che il genere fantascientifico ha una presenza sporadica all'interno del panorama shonen; l'autore è stato capace nel mescolare degli elementi familiari ai suoi fan in un contesto narrativo inedito, lontano dal fantasy ma comunque reminescente - in un certa misura - delle atmosfere di Fairy Tail.

Il successo del manga è ulteriormente confermato dall'annuncio della serie animata, confermata dallo stesso autore pochi giorni fa sui social. Se dovessimo lanciarci in una previsione, diremmo che la primavera del 2021 è il periodo più probabile per la messa in onda - considerata anche la difficile situazione dell'industria, il cui motore produttivo è osteggiato dal Coronavirus.

Qualche mese fa, l'autore di Edens Zero ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake. Il disegno in digitale, secondo l'autore di Edens Zero, è stata una manna dal cielo.