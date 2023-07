Edens Zero 2: siete in hype per le nuove puntate? Consolatevi con un poster

La prima parte della seconda stagione di Edens Zero è sbarcata a maggio 2023 sulla piattaforma Amazon Prime Video, mentre il secondo cour uscirà in questo mese. Il team dietro l'adattamento dell'opera di Hiro Mashima, per celebrare il debutto, ha pubblicato in anteprima una visual dell'anime.

L'uscita del secondo cour di Edens Zero 2 è stata anticipata da un trailer che vede i protagonisti Shiki e Rebecca con i tre nuovi personaggi che debutteranno in questo arco narrativo intitolato Aoi Cosmos, Nero, Shura e Xenolith.

Anime TV su Twitter ha repostato la nuova visual dell'opera, che vede in primo piano Shiki Granbell, che in questa parte di trama dovrà affrontare una dura lotta contro suo nonno, e alle sue spalle gli antagonisti Poiseidon Nero, Shura assieme ad Elsie e Justice.

Sebbene il nuovo franchise di Hiro Mashima abbia fortemente appassionato i fan, sia con la lettura del manga che con la successiva produzione anime, alcuni utenti sottolineano quanto sia evidente l'influenza di Fairy Tail, opera di punta dell'autore, anche in questa serie.

Mentre la prima stagione è stata pubblicata sul servizio streaming Netflix, pochi mesi fa Dynit ha annunciato l'arrivo di Edens Zero 2 su Amazon Prime Video. Al momento, non è ancora noto se la seconda parte dell'anime arriverà in simulcast sulla piattaforma oppure ci sarà da aspettare.