EDENS ZERO: i 4 Elementi in azione nel trailer che rivela l'uscita della Stagione 2

La Stagione 2 di EDENS ZERO si avvicina. L'anime è infatti programmato per la stagione primaverile dell'anno, ma quando uscirà esattamente? La premiere della seconda stagione dell'anime di EDENS ZERO è stata programmata in via ufficiale.

Il manga di EDENS ZERO è entrato nel suo arco finale, ma i fan dell'opera di Hiro Mashima possono festeggiare l'imminente ritorno dell'adattamento anime. Un nuovo video promozionale pubblicato sul sito ufficiale del franchise rivela che EDENS ZERO Stagione 2 esordirà il 1° aprile 2023.

Oltre che rivelare l'uscita, il trailer di EDENS ZERO 2 presenta la sigla di apertura Never Say never di Takanori Nishikawa. Vengono inoltre presentato gli antagonisti che Shiki Granbell e Rebecca Bluegarden dovranno affrontare in questa parte dell'opera. Il filmato presenta infatti i 4 Elementi, il gruppo di scagnozzi d'élite al seguito del malvagio Drakken Joe.

La seconda stagione di EDENS ZERO inaugurerà l'arco narrativo intitolato Belial Gore. La serie adatterà dunque dal 69° capitolo dell'omonima serie manga di Mashima. Ma chi sono gli Element 4? Questo gruppo appartiene alle forze speciali di Drakken e ognuno dei suoi membri rappresenta uno dei quattro elementi dell'alchimia. Laguna Heart possiede l'elemento dell'acqua, Fie quello delle fiamme, Kleene Rutherford quello del vento e Daichi quello della terra.