EDENS ZERO: L'account Twitter rivela quando arriverà l'anime di Mashima in Occidente

È ormai imminente il debutto dell'anime di EDENS ZERO, in attesa di conoscere i primi commenti dei fan giapponesi vi segnaliamo questo tweet condiviso dall'account ufficiale della serie, che rivela qualche dettaglio sulla data di uscita su Netflix.

In Giappone infatti l'anime ispirato al manga omonimo di Hiro Mashima sarà disponibile a partire da oggi, 10 aprile, mentre non sappiamo ancora quando le puntate di EDENS ZERO saranno aggiunte al catalogo di Netflix, servizio streaming che ha acquistato i diritti per lo show. In calce alla notizia trovate un messaggio condiviso dall'account ufficiale di Twitter dell'anime, in cui è presente questo messaggio: "Fan oltreoceano di EDENS ZERO, nei territori al di fuori del Giappone la serie farà il suo debutto su Netflix ad autunno del 2021! Per favore, aspettate ancora un po'!". La notizia non ha fatto molto piacere ai fan, che saranno costretti ad attendere ancora diversi mesi prima di poter vedere trasposte per il piccolo schermo le avventure di Shiki Granbell, Rebecca Bluegarden e degli altri personaggi del manga.

Cosa ne pensate di questo ritardo? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre vi segnaliamo che nei giorni scorsi era anche stata condivisa la sinossi ufficiale della prima puntata di EDENS ZERO.