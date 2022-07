Edens Zero: l'affascinante Homura nell'illustrazione inedita di Hiro Mashima

L’ultima opera di Hiro Mashima, Edens Zero, è ormai vicina al raggiungimento del 200esimo capitolo, e nonostante l’anime abbia suscitato molta delusione, gli appassionati continuano a seguire il viaggio di Shiki e dei suoi compagni con coinvolgimento. E spesso capita che lo stesso autore li sorprenda con illustrazioni e sketch inediti.

La crescita e l’evoluzione di alcuni dei personaggi principali e secondari rappresenta sicuramente uno degli aspetti più apprezzati dalla community. Questo vale in particolare per Homura Kogetsu, inizialmente Valkyrie Homura, è una spadaccina proveniente dal pianeta Oedo che si unirà all’equipaggio dell’Edens Zero, felice di avere finalmente degli amici e compagni.

Mashima ha dimostrato di essere particolarmente legato al personaggio in svariate occasioni, anche solo partendo dal nome che ha scelto di darle, Homura può, infatti, essere tradotto con “fiamma”, e stavolta ha deciso di dedicarle la splendida illustrazione che trovate in fondo alla pagina. La bella e decisa Homura è stata rappresentata con un kimono diverso da quelli visti nel manga, caratterizzato da un colore dorato e simboli neri concentrici, e che lascia scoperte le spalle e parte della schiena della ragazza. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per concludere vi lasciamo ad un'illustrazione originale dedicata a Sister Ivry.