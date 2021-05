EDENS ZERO: aggiunte al cast di doppiatori e nuovi character design per l'anime

In Giappone la trasposizione animata di EDENS ZERO, ultima opera firmata Hiro Mashima, sta già riscuotendo un discreto successo, e in seguito alla pubblicazione del nuovo episodio sono stati presentati i doppiatori che daranno la voce ai personaggi di Jin e Labilia Christy, e i character design di entrambi i personaggi.

L'avventura di Shiki, Rebecca e Happy a bordo della Edens Zero lì porterà a conoscere moltissime personalità e figure più o meno importanti all'interno dell'universo concepito da Mashima, la maggior parte delle quali sarà introdotta proprio nel corso dei primi episodi. Come avvenuto di recente per la presentazione di Elsie Crimson e Witch Regret, le prossime due puntate introdurranno Jin e Labilia Christy, rispettivamente doppiati da Yuki Shin e Ayumi Ayano.

Per celebrare il loro debutto nella serie, la pagina Twitter ufficiale della serie ha condiviso le informazioni e immagini che potete trovare nei post in calce alla notizia. In base a quanto specificato, vedremo il personaggio di Jin, membro del gruppo di mercenari conosciuti come Rogue Out, unicamente per otto episodi a partire dal 29 maggio, mentre Labilia, apparsa già nel terzo episodio, tornerà più spesso nella storia di Shiki.

Ricordiamo che Rebecca è diventata una coniglietta nell'ultimo sketch di Mashima, e vi lasciamo al disegno realizzato dal mangaka per celebrare il debutto di Regret Witch nell'anime.