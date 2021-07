EDENS ZERO: Amira debutta nell'anime, eccola in questo artwork provocante

Di volta in volta gli episodi settimanali di EDENS ZERO, anime che ha già fatto il suo debutto in Giappone, vengono accompagnati da particolari sketch inediti realizzati dal maestro Hiro Mashima. L'autore sta infatti intrattenendo la sua fanbase condividendo illustrazioni dedicate a eventi particolari o al debutto di qualche personaggio.

Il suo ultimo lavoro omaggia la quattordicesima puntata dell'adattamento animato, episodio in cui, per la prima volta, appare Amira. La giovane ragazza dai capelli biondi è un agente della Galactic Intelligence Agency e il suo compito è abbattere Drakken Joe con qualsiasi mezzo, ciò significa che è persino disposta a sacrificare persone al di fuori della sua missione.

L'illustrazione vede Amira mostrare le sue forme prosperose, mentre fa una linguaccia a tutti gli amanti di EDENS ZERO. Questo sketch rappresenta alla perfezione il personaggio, dotato di un senso dell'umorismo un po' perverso.

Inizialmente, la ragazza si presenta quasi come un'antagonista dell'equipaggio della EDENZ ZERO, ma presto entrambe le parti si rendono conto di perseguire lo stesso obiettivo. Quando Amira chiede a Shiki di diventare amici, il protagonista proprio non riesce a resistere a quella parola.



Come già confermato, EDENS ZERO arriverà sul catalogo Netflix dal 26 agosto. Nel frattempo, vi lasciamo a questo sensuale sketch di EDENS ZERO e alla nuova opening dell'anime di Mashima.