Edens Zero: l'androide Hermit cambia look nell'ultima illustrazione di Mashima

Edens Zero è ormai vicina al raggiungimento dei 200 capitoli, e nonostante la fredda e discussa accoglienza riservata all’anime prodotto dallo studio J.C. Staff, alcuni personaggi sembrano aver comunque conquistato parte del pubblico, e come suo solito, Hiro Mashima cerca periodicamente di dedicare loro degli artwork alternativi.

A pochi giorni di distanza dal sensuale artwork di Sister Ivry, Mashima ha deciso di omaggiare un’altra delle quattro Stelle Luminose del Re Demone: Hermit Mio. Dall’aspetto di una dodicenne, Hermit è un robot piuttosto singolare, con un triste passato alle spalle, e delle doti informatiche, derivante dall’Etere Gear Master Code, così straordinarie da essere considerata la migliore hacker del mondo.

Prendendo come riferimento il design originale, soprattutto per quanto riguarda il viso e alcuni gadget particolari, Mashima ha voluto tuttavia rappresentarla in un outfit mai visto prima, come potete vedere nel post condiviso da lui stesso sui social, e riportato in calce alla notizia.

Al posto della classica tuta bianca e blu, Hermit indossa un abito rosso con degli orli dorati, e che lascia intravedere alcune delle sue parti robotiche. Fateci sapere cosa ne pensate di questo artwork nei commenti. Per finire vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Edens Zero, disponibile su Netflix.