EDENS ZERO: l'anime è confermato ufficialmente, ecco il commento dell'autore Hiro Mashima

Hiro Mashima è un autore sulla cresta dell'onda ormai da decenni. Il mangaka divenne particolarmente famoso con Rave: The Groove Adventure, pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine a inizi anni 2000. Ma sarà con Fairy Tail, uno dei capisaldi shonen della scorsa generazione, a raggiungere la popolarità. Ora farà lo stesso con EDENS ZERO.

Negli ultimi giorni si sono rincorsi molti tweet e indiscrezioni su EDENS ZERO. Queste voci sono poi diventate sempre più concrete finché Weekly Shonen Magazine non ha annunciato una rivelazione per il manga, che arriverà con la pubblicazione del 17 giugno. Ma senza farci attendere quella data, il mangaka Hiro Mashima ha sollevato il velo sul progetto segreto di grande importanza.

EDENS ZERO riceverà un anime e l'annuncio è arrivato proprio dall'autore tramite la sua pagina Twitter. Ha chiesto inoltre ai fan di "rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti". Dato che l'annuncio del mangaka ha preceduto la rivelazione ufficiale di Kodansha, per il momento non si hanno informazioni né su una eventuale data di trasmissione, che verosimilmente sarà nel 2021, né su staff e studio di produzione.

Non resta quindi che attendere il prossimo numero di Weekly Shonen Magazine per saperne di più e magari ricevere un trailer grazie al sito ufficiale dell'anime di EDENS ZERO.