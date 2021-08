EDENS ZERO, il nuovo anime dall'autore di Fairy Tail è da oggi disponibile su Netflix

Hiro Mashima è uno degli autori più conosciuti della cultura manga, un volto noto soprattutto per la sua dedizione al lavoro. Al termine di Fairy Tail, opera che l'ha consacrato in termini di popolarità, il sensei ha iniziato il suo nuovo progetto, EDENS ZERO, che ha già ricevuto una prima stagione animata.

Nell'ultimo periodo il colosso americano ha acquisito i diritti per trasmettere in streaming e in esclusiva diversi titoli, l'ultimo dei quali ispirato alla nuova opera dell'autore Hiro Mashima. Come promesso, Netflix ha rilasciato puntuale la prima tranche di episodi il 26 agosto, con le prime 12 puntate già disponibili alla visione con tanto di doppiaggio in italiano.

Qualche mese più tardi, in una data ancora da confermare, il portale rilascerà la seconda parte con ulteriori 13 episodi a comporre interamente la prima stagione di EDENS ZERO. Se non avete mai sentito parlare dell'opera, la storia narra delle avventure di Shiki e Rebecca in giro per lo spazio a bordo della nave EDENS ZERO alla ricerca della dea dello spazio conosciuta come "Madre". Non ci resta dunque che rimandarvi alla visione della prima parte dell'anime tramite il link diretto allegato alla fonte.

E voi, invece, che aspettative avete per questa produzione, la seguirete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.