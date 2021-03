EDENS ZERO: l'anime sarà diviso in due grandi archi? Secondo un rumor sembra di si

In seguito alprimo trailer pubblicato due settimane fa della serie EDENS ZERO, la nuova opera firmata da Hiro Mashima, stesso autore di Fairy Tail, sono emersi in rete alcuni rumor riguardanti la durata effettiva della trasposizione animata prodotta da J.C. Staff e che debutterà ufficialmente il prossimo 10 aprile in Giappone.

Come potete vedere infatti dal post riportato in fondo alla pagina, pubblicato da @somoskudasai su Twitter, l'adattamento animato potrebbe essere suddiviso un due grandi archi, ciascuno dei quali dovrebbe corrispondere a circa sei mesi di episodi. Questa informazione non ha ricevuto alcun tipo di conferma ufficiale, né una smentita, in quanto non è stato specificato se saranno consecutivi o verranno distribuiti come due stagioni differenti, e per questo vi invitiamo a considerarla con cautela.

Attualmente l'avventura di Shiki, Happy e Rebecca è pubblicata in Italia dall'editrice Star Comics, di cui sono usciti i primi 8 volumi, e sembra aver riscosso finora un discreto successo, grazie soprattutto agli intermezzi comici, tipici di Mashima, e ad una caratterizzazione particolare dell'universo fantascientifico rappresentato, diverso sotto molti punti di vista dalla dimensione magica vista in Fairy Tail.

Ricordiamo che sono stati svelati tre nuovi personaggi che appariranno nell'anime, e vi lasciamo al piccante sketch che Mashima ha dedicato a Homura.