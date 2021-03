EDENS ZERO: l'anime dell'opera di Mashima si mostra nelle prime opening ed ending

Dopo il trailer che ha confermato l'arrivo dell'anime di EDENS ZERO su Netflix, previsto per il prossimo 10 aprile, lo studio J.C. Staff ha pubblicato di recente le prime opening ed ending, mostrate durante un evento speciale che ha permesso solo a pochi appassionati di vedere in anteprima gli episodi iniziali dell'avventura di Shiki.

Nelle rapide e spettacolari sequenze della opening si vede il protagonista da piccolo, sul pianeta Granbell che guarda, affiancato da due animatronic, il cielo con un'espressione esterrefatta, anticipazione del suo destino come capitano della Edens Zero. L'opening theme è chiamata Eden Through the Rough, ed è stata realizzata da T.M. Revolution, mentre l'ending, ad opera di CHICO e di Honeyworks, è Boken no Vlog, e potete trovarle entrambe nei post riportati in fondo alla pagina.

La conferma dell'arrivo dell'anime su Netflix ad aprile è stata una grande sorpresa per la fanbase, per quanto non siano stati ancora specificati progetti di adattamento nelle altre lingue, e il fatto che secondo un rumor l'anime sembra diviso in due grandi archi potrebbe spingere molte persone a seguire il viaggio di Shiki, Happy e Rebecca, presentato così dalla piattaforma di streaming: "È l'anno X492, un'epoca in qui le persone viaggiano liberamente attraverso l'universo. Rebecca, una creatrice video B-Cuber, si dirige sul pianeta robotico Granbell e incontra un giovane uomo con poteri speciali: Shiki, che ha vissuto la sua intera vita tra le macchine. Presto Shiki si ritrova ad esplorare il cosmo con Rebecca, conscendo nuovi posti, persone e cose, e facendosi degli amici nel corso del viaggio."

Ricordiamo che secondo un rumor l'anime sarà diviso in due grandi archi, e vi lasciamo scoprire l'identità di tre nuovi personaggi.